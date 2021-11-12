Закиров о победе над «Спартаком»: «Знали, что будет упорная борьба»

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу над волгоградским «Спартаком» (15:11), похвалив вратаря за забитый им гол.

Закиров ждал такой результативной игры от соперника: «Мы ожидали от соперника столь инициативной игры — у них молодая команда, вот и прибавили в задоре. Знали, что будет упорная борьба, тем более что в составе „Спартака“ сразу трое воспитанников нашей академии — Шайхутдинов, Закиров и Буланаев».

Тренер признал и собственные ошибки хозяев. «Не обошлось и без наших ошибок. Нужно было наладить взаимодействие в обороне, не всё у нас получалось. Но ребята молодцы, отыграли в целом на 4+, слишком много пропустили. Не знаю, что завтра предложит „Спартак“, жду от своих ребят правильной реакции. Посмотрим по ходу матча, пока мало информации о сопернике», — подчеркнул он.

Отдельно Закиров сказал про своего вратаря Чиркова, забившего гол «Спартаку»: «Браво нашему голкиперу Игорю Чиркову, он забил сегодня и стал лучшим бомбардиром среди вратарей. Последний раз видел гол вратаря в 2008 году, матч „Синтез“ — „Штурм“, когда точно так же от своих ворот забил тогдашний голкипер казанцев Дудкин. Так что спасибо Чиркову за инициативу».