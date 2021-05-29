Закиров о победе над «Динамо»: «Мы грамотно защищались»

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» победу в полуфинале Кубка России над столичным «Динамо» (17:9), подчеркнув уверенную игру казанцев в защите.

«Кубковые игры всегда непредсказуемые. Мы были готовы к любому развитию событий. Ребята молодцы, спокойно готовимся в ответному матчу. „Динамо“ готовилось, это не мальчики для битья, реагировало на наши голы, замены, это их тактика, но у них мало что получалось. Мы грамотно защищались, уходили в отрыв», – отметил Закиров.