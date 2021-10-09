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Ру Тат
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9 октября 2021  17:31
Cергей Гаврилов

Тренер «Синтеза» о победе над «Балтикой»: «Есть желание играть еще красивее»

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Главный тренер казанского ватерпольного «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу над питерской «Балтикой» (11:4). 

«Гораздо лучше сегодня сыграли. Постепенно обретаем свою, чемпионскую игру. Сегодня с первой и до последней минуты мы диктовали свои условия игры. Неплохо вошел в игру выздоровевший Эмиль Зиннуров, заметно освежив игру, он скоро наберет форму — это дело наживное. Наше главное желание — играть в красивую, чемпионскую игру, надо играть еще красивее», — отметил Закиров.

#синтез
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