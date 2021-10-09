Тренер «Синтеза» о победе над «Балтикой»: «Есть желание играть еще красивее»

Главный тренер казанского ватерпольного «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу над питерской «Балтикой» (11:4).

«Гораздо лучше сегодня сыграли. Постепенно обретаем свою, чемпионскую игру. Сегодня с первой и до последней минуты мы диктовали свои условия игры. Неплохо вошел в игру выздоровевший Эмиль Зиннуров, заметно освежив игру, он скоро наберет форму — это дело наживное. Наше главное желание — играть в красивую, чемпионскую игру, надо играть еще красивее», — отметил Закиров.