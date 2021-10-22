Закиров о победе над «Астаной»: Тренеров пугает большое число голов

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» домашнюю победу в чемпионате российской ватерпольной Суперлиги над казахстанской «Астаной» (20:9). Специалиста несколько огорчила вторая половина встречи.

«Для болельщиков игра получилась хорошей — 20 голов. Но нас, тренеров, такой счет пугает, мы пропустили слишком много голов», — отметил собеседник агентства.

«Да, первый и второй периоды мы провели дисциплинированно и строго, делали всё, как отрабатывали на тренировках. А во второй половине в игру вошла молодежь, провалив два периода. Счет менялся как на качелях», — констатировал он.

«Но это уже вопрос для тренеров, нужно воспитывать характер молодых ребят. И все же отмечу 19-летнего Замира Мирзиева, отметившегося сегодня дублем». — резюмировал Закиров.