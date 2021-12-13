Закиров заявил, что «Синтезу» надо укреплять свое лидерство

Главный тренер казанского ватерпольного клуба «Синтез» Марат Закиров в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился информацией о ближайших планах команды. Отметим, что многие игроки клуба в это время отправятся в сборные своих стран.

Закиров уточнил, что после матчей 10-11 декабря в Волгограде со «Спартаком» его игроки получили заслуженный отдых: «Сейчас восемь игроков отправятся в сборную России, оставшиеся и ребята из молодежной команды соберутся вместе и будут тренироваться до 30 декабря. Отдых до 3 января, первая тренировка в новом году 4 января. 12-13 января примем дома в чемпионате страны астраханское «Динамо», надо укреплять свое лидерство».

«Синтез» возглавляет турнирную таблицу суперлиги, набрав 28 очков. В следующем туре 14-15 января дома казанцы примут астраханское «Динамо».