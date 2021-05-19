Главный тренер «Синтеза»: Не успел на трибуны посмотреть, как меня в воду бросили

Главный тренер казанского «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» вторую победу над московским «Динамо» (10:8) в финальной серии чемпионата России, которая была одержана в Москве и сделавшая казанцев чемпионами страны по водному поло.

«Домашняя площадка хозяев, плюс домашнее судейство — каждый раз, когда мы уходили вперед на 3-4 мяча они возвращались с довольно странными решениями. Но ребята молодцы, выдержали, выстояли и выиграли», –признался Закиров.

Вполне резонно наставник «Синтеза» отдал должное своим подопечным, заявив, что игроков ждет небольшой отдых, после чего команда будет готовиться к полуфинальной игре Кубка России с тем же московским «Динамо».

«Легких побед не бывает, мы оказались достойны финала. Всем благодарность, команда заслужила два дня отдыха, хотя сегодня после финального свистка ребятам меня выбросили в воду, (это традиция водного поло — прим. Т-и) не успел даже на трибуны посмотреть», – заявил главный тренер казанского клуба.