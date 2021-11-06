Закиров о победе над «Синтез-УОР»: Сделали правильные выводы — игра прошла легко

Главный тренер «Синтеза» Марат Закиров прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» победу над молодежной командой «Синтез-УОР», отметив улучшение игры.

«Вторую игру спаренных матчей проводим лучше первой. Собрались, начали гораздо лучше, точно лучше сыграли в обороне — вчера пропустили семь мячей, сегодня четыре. Да и в целом игра прошла легко, поскольку сделали правильные выводы. Хорошая проверка сил перед важнейшими матчами с волгоградским «Спартаком». Важно сохранить столь же качественный настрой на волгоградцев», – резюмировал Закиров.