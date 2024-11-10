«Закидываешь его в блиндаж, он все там выжигает»: как обучают бойцов «Тимера» в зоне СВО

«Готовим бойцов одинаково, несмотря на их возраст»

Корреспондент Равиль Мукменов после очередной командировки в зону СВО сделал документальный фильм, в котором рассказал, как живут, обучаются и воюют бойцы именного батальона «Тимер». На основе его фильма «Татар-информ» рассказывает о фронтовых буднях наших земляков.

Перед тем как отправиться в бой с противником, будущие бойцы «Тимера» проходят специальную подготовку. Каждый день новички занимаются под руководством опытных военных, обладающих значительным стажем. На учебном полигоне для новичков организовано несколько специализированных учебных зон. Благодаря специальному оборудованию военнослужащие могут с высоты птичьего полета осмотреть местность, на которой им предстоит выполнить боевую задачу.

«Военнослужащие идут на боевую задачу подготовленными. Никто не идет, как говорится, с места в карьер. На данных учебных точках они находятся в течение примерно 10 дней. Мы их натаскиваем для того, чтобы они с минимальными потерями выполнили задачу», – рассказал инженер-сапер, инструктор батальона с позывным Енисей.

По его словам, солдат — это универсальный военнослужащий, который сразу обучается всем специальностям.

«Если сейчас военнослужащий не будет обучаться всем специальностям, азам каждого направления, успеха не видать», – подчеркивает инструктор.

«Артерии» населенного пункта, где бойцу предстоит выполнить задачу, изучаются по прямой трансляции с коптера. Таким образом военнослужащие понимают, где получится успешно занять оборону, с какой стороны возможна контратака противника, где можно организовать огневые точки, а где можно организовать точки связи.

«Наша задача — это выдавить противника. Закрепиться, занять его боевые рубежи», – объясняет новичкам инструктор.

Возраст новоприбывших солдат разный – от 19 до 50 лет. Подготовку все проходят одинаково, несмотря на возраст. Все приходят с желанием, а опытные инструкторы вкладывают в них то, чему научились сами.

На выполнение боевой задачи солдаты идут двойками, а иногда тройками. Все зависит от самой задачи, отмечают инструкторы. В случаях, если задача поставлена штурмовать город, работают по двое. «Один в поле не воин», – отмечают бойцы. Работают бойцы вполне четко и слаженно, каждый проговаривает команду и свое движение. По словам военнослужащих, в таком случае противник понимает, что на месте работают профессионалы.

«Они занимаются каждый день: огневая подготовка, тактическая подготовка. Стреляют настоящими патронами, чтобы сразу прислушивались к звукам, чтобы было восприятие. “За лентой” солдаты в течение двух недель проходят подготовку, потом приезжают к нам с какими-то основами, и мы начинаем дорабатывать. Не переучиваем, а дополняем. Главная их цель – это выполнить задание и выжить любой ценой», – рассказал военнослужащий с позывным Анемаз.

«Может, на каком-то этапе была жалость, но сейчас ее нет»

Здесь же обучают и инженеров-саперов. Новобранцы перенимают у «старших» навыки производства снарядов для дронов-камикадзе.

«Это наше рабочее место. Мы здесь выпускаем, производим, выдумываем, изобретаем снаряды для дронов-камикадзе. Сейчас у нас в производстве снаряд от ПТУР [противотанковая управляемая ракета]. Ее мы перемодифицируем и прикрепляем к дрону-камикадзе против танков. Она закрепляется серым пластитом. Он идет в «Горыныче» (система дистанционного разминирования, – прим. Т-и) для разминирования минных полей, чтобы могла пройти техника и пехота», – рассказал сапер взвода БПЛА батальона «Тимер» с позывным Седой.

На гражданке Седой был учителем физкультуры, а навыкам производства дронов научился на СВО.

«Телевизор все могут смотреть, а на СВО пойдет не каждый. Ну вот решил проверить, смогу я или нет. И пошел», – поделился он.

Кроме того, саперы усовершенствуют заряды от ручных противотанковых гранатометов.

«Мы их по-разному модифицируем. У нас есть термобар – его закидывают в блиндаж, и он выжигает все, что можно. У тех, кто находится в блиндаже, даже если тела будут целые, внутренние органы будут выжжены», – рассказывает военнослужащий.

Седой рассказал, что в качестве поражающего элемента они используют патроны калибра 7,62 и 5,45. По словам военнослужащего, эта работа проходит очень эффективно.

«В книгах это точно не написано, все приходит, как говорится, с опытом, со временем. Где-то с другими саперами встречаешься, с инженерами советуешься, перенимаешь опыт, свой даешь. И впоследствии делаем вот такие штуки, – делится военный. – Жалости ни к кому нет, они нас не жалеют. Они добивают наших раненых с тех же дронов. Может, на каком-то этапе была жалость, но сейчас ее нет».

Часто бойцы находят боеприпасы сбежавших вэсэушников

Нередко военные находят иностранные боеприпасы, оставленные военнослужащими ВСУ при бегстве. «Тимеровцы» отмечают, что в основном остаются боеприпасы американского производства.

Енисей рассказал, как отличить отечественный боеприпас от иностранного. Все просто – по цвету. Иностранные боеприпасы имеют темно-зеленый оттенок, в то время как отечественные – ярко-зеленый.

«Также есть у нас суббоеприпас, его еще называют «лампочкой». Выглядит как патрон от лампочки. При этом представляет опасность для военнослужащих. Струя вылетает и может прожечь технику легкобронированную. Внутри так же могут быть нарезы под осколки. Чтобы было как можно больше осколков для поражения личного состава и легкобронированной техники», – объяснил Енисей.

Беспилотники на СВО — незаменимая вещь

Не секрет, что дроны в условиях «новой войны» значительно помогают в работе военнослужащим. Нашему корреспонденту удалось поговорить с командиром отделения БПЛА батальона «Тимер» с позывным Просвет. На примере он рассказал о функциях незаменимой в бою «птички».

«Одноразовый FVP-коптер – очень хорошая вещь. Грузоподъемность очень радует, он может лететь с тремя килограммами, то бишь и со снарядами, и с поражающими элементами, и с кумулятивом. Помимо этого, он выполняет еще много полезных вещей. Может доставлять гуманитарные грузы бойцам, которые находятся непосредственно на боевом соприкосновении, которые заняли только что позиции и которым не получается сразу доставить продовольствие, воду, еду», – рассказывает он.

В состав «продовольственной посылки» бойцам на передовую входят сигареты, батончики, бутылка воды 1,5 литра и банка тушенки. Иногда добавляют пауэрбанки для подзарядки радиостанции, чтобы бойцы были на связи. Крепится все на скотч и отправляется бойцам с помощью коптера.

«Работаем все вместе и сообща. Оператор БПЛА — это тот, кто сидит за пультом, непосредственно управляет дроном. Но помимо оператора есть много людей, которые помогают ему. Этот человек должен быть хладнокровен, он не должен испытывать никаких эмоций. Там всякое бывает – и крики, и ор дикий, но надо оставаться спокойным, ведь от тебя многое зависит».

После обнаружения противника с двух БПЛА в помещение «закидывается» газ. В то время, когда враг покидает свое укрытие, происходит второй сброс уже с поражающим элементом – гранатой Ф-1.

«Мы помогаем сделать то, на что у них не хватило сил»

Важную задачу на фронте выполняют и водители. Старший механик-водитель батальона «Тимер» с позывным Гамбар отвечает в зоне СВО за техническую часть, за то, чтобы машина всегда была исправна. Кроме того, он занимается доставкой экипажа до линии боевого соприкосновения, заезжает в населенные пункты, подвозит боеприпасы.

На гражданке Гамбар работал в сфере строительства. Однажды он увидел объявление о наборе в батальон «Тимер» и решил внести свой вклад в Победу. На вопрос, почему решился отправиться на СВО, боец признается, что так и не пришел к однозначному ответу.

«Пришел, наверное, чтобы быстрее все это закончить. Всему научился в процессе участия в боевых действиях, по ходу приходит понимание, как все происходит, как нужно делать. Учимся, учимся и еще раз учимся. Все время что-то новое узнаем, потому что противник применяет все новые и новые средства», – делится он.

По его словам, местное население очень обрадовалось, увидев российских военных.

«Мы помогаем местному населению отстаивать интересы. То, что они хотели сделать, но у них немного не хватило сил», – сказал он.

Гамбар награжден медалями за бои в Запорожье и в Работино, также он удостоен медали Жукова.

«Страшно всегда. Внутренняя усталость от того, что находишься вдалеке от семьи – родителей не видишь, супругу, детей. Старшему сыну будет скоро 14 лет. Вроде, когда уезжал, был еще мальчик, а в том году уже голос начал ломаться. Все взрослеет, уже мужичок. Такие моменты видишь только через телефон, а не вживую», – поделился он.

Штурмовик батальона Борода рассказал, что за время нахождения на фронте у него появилась некий стимул к жизни.

«Из плохого, наверное, стал более черствым. А из хорошего – любовь к жизни появилась. Будущее? Победим однозначно, потому что за нами правда», – четко ответил он.

В победе Вооруженных сил России уверен и штурмовик Узала.

«Победа, конечно, будет за нами. И хотелось бы, чтобы больше таких войн не было», – поделился он.

© Фотографии Равиля Мукменова