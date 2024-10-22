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Происшествия 22 октября 2024 11:17

Заказчик готов был заплатить 20 миллионов за убийство помощника депутата Госдумы

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Заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиев, об этом сообщил старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Как сообщают РИА Новости, в сентябре заказчик обратился к знакомому, с которым раньше сидел вместе в тюрьме, и предложил за 20 миллионов рублей убить Алихаджиева. Тот согласился и получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии и всю информацию о помощнике депутата.

До нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.

Врадий отмечает, что установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению генетических следов нападавшего.

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