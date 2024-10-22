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Заказчик готов был заплатить 20 миллионов за убийство помощника депутата Госдумы
Заказчик готов был заплатить 20 миллионов рублей за убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиев, об этом сообщил старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как сообщают РИА Новости, в сентябре заказчик обратился к знакомому, с которым раньше сидел вместе в тюрьме, и предложил за 20 миллионов рублей убить Алихаджиева. Тот согласился и получил предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии и всю информацию о помощнике депутата.
До нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним.
Врадий отмечает, что установить личность стрелка удалось благодаря тщательному осмотру места преступления, обнаружению генетических следов нападавшего.
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