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Ру Тат
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Общество
13 сентября 2022  19:28

Закатывание банок от экспертов и обмен урожаем: в Казани развернется фудшеринг

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18 сентября в казанском лесопарке «Дубрава» состоится фудшеринг. Все желающие смогут поделиться излишками урожая и пройти интересные мастер-классы, посвященные заготовкам. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Так, участникам раскроют рецепты блюд из сезонных овощей и фруктов, а также предложат мастер-класс по закатыванию банок и заготовкам на зиму. Для участия в последнем событии необходима предварительная регистрация.

Мероприятие состоится с 10 утра до часу дня. Место сбора участников — входная группа лесопарка. Организаторы обещают участникам фудшеринга стикеры и горячий чай.

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