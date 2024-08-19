ZAKARIA станет хедлайнером фестиваля женского народного промысла «Бистә шәле»

В Рыбно-Слободском районе Татарстана, в пгт Рыбная Слобода, 24 августа состоится II республиканский фестиваль женского народного промысла под названием «Бистә шәле». Хедлайнером события станет группа ZAKARIA, сообщили организаторы.

Гостей будут встречать театрализованным представлением танцевальные коллективы, которые создадут сымпровизированный «коридор», ведущий к основному майдану.

Площадки откроются с 10 утра, в 11 часов на главной сцене будет показан театрализованный пролог, в сюжете которого лежит история создания шалей, как вязали шаль вечерами и как учили этому промыслу молодых девушек.

А с 11.30 начнут работать 4 проекта:

татарское подворье «Капка төбендә» («У ворот...»), где соберется большая команда фольклорных коллективов района, которая будет завлекать народ к играм, песням и порадует творческими номерами;

русское подворье «Эх, гармуннар уйный белсәм...» («Играй, гармонь!»), где умелые гармонисты и фольклорные коллективы района представят вниманию гостей национальные песни, игры;

кряшенское подворье «СПАС» — так как август славится медовым, ореховым и яблочным спасом, здесь будут представлены тематическая фотозона и мастер-классы;

проект «Җәйге Алан», где для юных гостей праздника будут организованы различные игры и активности.

Кроме этого, в 11.30 начнется конкурс «Самая креативная шаль», на которую любой желающий может заявиться заранее: принимаются изделия ручной работы, выполненные в необычной технике, приветствуется креативный подход участника.

В 12.15 планируется провести конкурс «Самая быстрая вязальщица», где участникам фестиваля продемонстрируют, как за короткий срок можно создать готовую шаль.

Команда сотрудниц отдела культуры презентует готовую продукцию и покажет мастер-класс по приготовлению татарского национального блюда «Бистә кабартмасы», а женская команда «Слобода мастериц» представит готовую продукцию ручного изготовления.

В 13.30 выступит фолк-группа «Закария», после чего состоится вынос шали «3D-формата».