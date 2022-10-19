Zakaria, «Агидель» и «Айкай» выступят в Челнах на фестивале финно-угорских народов РТ

22 октября в Елабуге состоится республиканский фестиваль финно-угорских народов Татарстана «Мы ветви древа одного». Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Главные события фестиваля развернутся во Дворце культуры «Энергетик». Открытие начнется в 13.00 с концертной программы. Гостями и участниками торжественного мероприятия станут творческие коллективы и исполнители финно-угорских народов Татарстана и регионов России.

На мероприятие также съедутся специальные гости фестиваля: Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», Государственный ансамбль танца «Марий Эл», оркестр народных инструментов «Марий кундем», государственный ансамбль песни и танца «Агидель», фолк-группа Zakaria.

Помимо этого, будут организованы ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, а также различные мастер-классы.

Мероприятие состоится в рамках исполнения государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 — 2025 годы».