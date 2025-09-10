Заканчивается срок подачи заявлений на выбор участка через «Мобильный избиратель»
Сегодня, 10 сентября, заканчивается срок подачи заявлений по механизму «Мобильный избиратель» для участия в выборах Раиса Республики Татарстан. С его помощью избиратели могут выбрать удобный для голосования участок, независимо от места прописки.
Подать заявление можно:
- в МФЦ, территориальных и участковых комиссиях – до 18:00, согласно режиму работы;
- через портал «Госуслуги» – до 23:59.
По данным избирательной комиссии, уже более 32 тыс. жителей Татарстана определились с местом голосования.
Кроме того, 14 сентября будет работать экстерриториальный участок в Москве, в здании Полномочного представительства Республики Татарстан по адресу: 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, стр. 1.
В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.
ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).