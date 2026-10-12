Заканчивается прием заявок на конкурс «А у нас на грядке»

«Татар-информ» и Союз садоводов Татарстана напоминают: сегодня завершается прием заявок на конкурс «А у нас на грядке». Успейте стать участником!

Жители республики уже прислали десятки фотографий: гигантские кабачки, томаты и тыквы, уникальные рецепты закруток, плоды необычной формы и цвета, а также экзотические культуры.

Среди участников – Оксана Кутаранова из Набережных Челнов. Она поделилась историей о своем урожае и семейных рецептах.

«Честно говоря, я совсем не ожидала, что получу такой большой урожай! Но сад решил иначе: пришлось мне закатывать не только рукава, но и банки. И тут случилось еще одно маленькое чудо: я нашла старую тетрадь с рецептами моей бабушки. Перелистывая ветхие пожелтевшие страницы, я словно прикоснулась к частичке семейной истории. Так, шаг за шагом, с любопытством и азартом, я начала пробовать разные рецепты, что-то менять, добавлять и создавать собственные заготовки. Теперь у меня целая коллекция домашних закаток, в каждой из которых – щедрость сада, немного бабушкиного тепла и много моей любви», – рассказала Оксана Кутаранова на личной странице во «Вконтакте».

К участию приглашаются дачники, садоводы, огородники, владельцы частных домов, а также городские жители, которые выращивают что-то необычное на балконе или подоконнике.

На конкурс принимается одна фотография от участника. Это может быть снимок экзотического растения, выращенного в наших условиях, овоща или фрукта необычной формы, цвета или размера, либо закруток на зиму – красивых, оригинальных, в большом количестве.

Для участия необходимо разместить фотографию на личной странице во «ВКонтакте» с хештегом #Аунаснагрядке, указать фамилию, имя, населенный пункт и кратко описать, чем удивил ваш огород. Страница участника должна быть открыта на время конкурса, а личные сообщения – доступны для связи с организаторами.

Сегодня – последний день приема заявок. Затем, с 13 по 14 октября, экспертный состав «Татар-информа» отберет 10 финалистов. С 15 по 19 октября на сайте агентства пройдет голосование среди финалистов. Победители будут объявлены 20 октября.

По итогам конкурса определяются три призовых места. Обладатели первого, второго и третьего мест получат призы от «Татар-информа». Официальное награждение состоится в конце октября.

Организатор напоминает: в случае обнаружения накрутки голосов работа снимается с участия.

Если вы еще не успели прислать свою фотографию – сделайте это сегодня! Покажите, что растет и зреет на вашей грядке.