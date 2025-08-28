Заинский боец с позывным Мамонт рассказал о службе и ранении на СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Заинский боец с позывным Мамонт подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО в ноябре 2023 года. Сейчас он находится в кратковременном отпуске по ранению и поделился подробностями своей службы и участия в боевых операциях.

Ранение мужчина получил 3 января минувшего года во время боя в Клещеевке. После того, как группу обстреляли минометы, ему пришлось переночевать на месте, изображая мертвеца, чтобы выжить.

«Получив ранение, я остался на месте и переночевал, изображая мертвеца, потому что двигаться было нельзя. "Квадрики" (квадрокоптеры, прим Т-и.), постоянно летали над нами с половины третьего ночи до 10 утра и делали наложение кадра: если ты двигаешься, значит, жив. После этого меня эвакуировали в Луганск на день, затем на два дня в Ростов. 27 декабря меня выписали из госпиталя, и сейчас я прохожу реабилитацию», – рассказал он.

За последний выход, во время которого Мамонт получил ранение, его наградили Георгиевским крестом четвертой степени. Тогда он помогал эвакуировать раненых и сумел спасти одного из них.

Боец также подробно описал, как ведет себя противник и чем отличается современная война.

«Враг воюет дронами, минометами, артиллерией. Сидят, наблюдают, а потом накрывают огнем наши позиции. И приходится снова откатываться. Потом они заходят, и начинается та же карусель», – отметил боец.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной