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Заинская прокуратура требует обезопасить бесхозный люк, в который провалился ребенок
Прокуратура Заинска провела проверку после того, как в люк провалился ребенок, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
14 июля во дворе дома 1/18 на проспекте Победы мальчик получил травмы, провалившись в дренажный колодец.
Как выяснилось, колодец является частью сетей водоотведения поверхностных сточных вод. Крышка люка была не закреплена. При этом объект является бесхозяйным.
Чтобы устранить нарушения у руководителя Исполкома Заинска потребовали поставить бесхозяйный объект на учет и обеспечить безопасность его эксплуатации, а также привлечь виновных лиц к ответственности.
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