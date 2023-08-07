Заинская прокуратура требует обезопасить бесхозный люк, в который провалился ребенок

Прокуратура Заинска провела проверку после того, как в люк провалился ребенок, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

14 июля во дворе дома 1/18 на проспекте Победы мальчик получил травмы, провалившись в дренажный колодец.

Как выяснилось, колодец является частью сетей водоотведения поверхностных сточных вод. Крышка люка была не закреплена. При этом объект является бесхозяйным.

Чтобы устранить нарушения у руководителя Исполкома Заинска потребовали поставить бесхозяйный объект на учет и обеспечить безопасность его эксплуатации, а также привлечь виновных лиц к ответственности.