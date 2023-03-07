Заинская ГРЭС резко снизила выработку электричества из-за «уставших» энергоблоков

Выработка электроэнергии Заинской ГРЭС, крупнейшего по мощности объекта генерации в Татарстане, в 2022 году составила 4046 млн кВт*часов, что на 19% меньше, чем в 2021 году. Об этом в интервью корпоративной газете «Татэнерго» рассказал директор станции Дмитрий Прохоров.

По словам Прохорова, снижение объемов выработки электроэнергии «связано с конъюнктурой рынка». Как следствие, сократился и отпуск тепловой энергии (ГРЭС обеспечивает теплом Заинск) – на 7,7%, впрочем, но на это в большей степени повлиял температурный фактор. Потери при транспортировке тепловой энергии за 2022 год составили 14,5%, это на 3,9% меньше, чем было годом ранее, – все «благодаря выполнению мероприятий по ремонту тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети города, изоляции трубопроводов в тепловых камерах, а также режимным мероприятиям тепловой сети».

Напомним, масштабный проект модернизации Заинской ГРЭС, предполагавший строительство сверхэффективной парогазовой установки (ПГУ) мощностью 850 МВт с одновременным выводом из эксплуатации наиболее устаревших энергоблоков №5, 6, 11 и 12, «Татэнерго» в прошлом году была вынуждена заморозить из-за отказа американской General Electric поставлять в Татарстан уже оплаченное оборудование.

В феврале Заинская ГРЭС отметила свое 60-летие. Станция остается одной из самых неэффективных не только в республике, но и в стране. Так, удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию – ключевой показатель эффективности – по итогам 2022-го составил 377,4 г/кВт*часов (вырос за год на 9,4 г/ кВт*часов), тогда как в среднем по РФ этот показатель колеблется на уровне 300 г/кВт*часов. И основными причинами Прохоров назвал снижение средней электрической нагрузки энергоблоков и ухудшение технического состояния оборудования, особенно тех самых блоков первой очереди, наработка которых приближается к 400 тыс. часов, при парковом ресурсе турбин 220 тыс. часов.

По словам Прохорова, на станции проводится большая работа по модернизации и техническому перевооружению. Среди крупных проектов директор станции выделил модернизацию электрической схемы ГРЭС, предусматривающий перевод энергоблоков №5 и №6 на шины 220 кВ, это в сложившейся ситуации «позволит перераспределить выработку электроэнергии на менее “уставшие” энергоблоки, что, в свою очередь, даст новый виток развития электростанции», заявил ее директор.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года филиал «Татэнерго» планирует провести сертификационные испытания на энергоблоках №5, 6, 11, 12 «с целью получения сертификатов для участия на рынке системных услуг и предоставления услуг по нормированному первичному регулированию частоты во втором полугодии». Напомним, именно эти блоки с 1 января 2023 года «Татэнерго» планировало вывести из эксплуатации в рамках проекта модернизации всей станции, в связи с чем они пока не получают плату с рынка мощности.

По словам Дмитрия Прохорова, «несмотря ни на какие обстоятельства, главная задача станции – это обеспечение надежного и бесперебойного производственного процесса, поддержание в исправном техническом состоянии генерирующего оборудования и, что немаловажно, сохранение позитивного климата в трудовом коллективе».

«Безусловно, коллектив станции сегодня верит в будущее родного предприятия, в то, что проекту модернизации быть, и надеемся, в ближайшее время», – отметил он.