Заинск отправил очередную партию гуманитарного груза для военных госпиталей

В Заинске состоялась очередная отправка гуманитарного груза в зону проведения спецоперации от группы «Закамье — помощь госпиталям». Традиционно большегруз проводили с бульвара Победы. На этот раз помощь предназначена для военных госпиталей.

Заинск служит центром сбора гуманитарки для госпиталей, сюда привозят все из соседних городов.

«Почти 70 военных госпиталей пользуются гуманитарными грузами. Также по заявкам работают с войсковыми частями в Луганской области. Пусть наша работа приближает долгожданную победу», — отметил глава Заинского района Разиф Каримов.

Усилиями всех неравнодушных собрано все необходимое. Среди собранной гуманитарной помощи — продукты, одежда, одеяла, подушки, матрасы, медикаменты, костыли, для бойцов и многое другое. Каждый большегруз с пожеланиями хорошей дороги провожает актив города и жители Заинска.

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