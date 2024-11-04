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СВО 4 ноября 2024 13:51

Заинск отправил очередную партию гуманитарного груза для военных госпиталей

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Заинск отправил очередную партию гуманитарного груза для военных госпиталей

В Заинске состоялась очередная отправка гуманитарного груза в зону проведения спецоперации от группы «Закамье — помощь госпиталям». Традиционно большегруз проводили с бульвара Победы. На этот раз помощь предназначена для военных госпиталей.

Заинск служит центром сбора гуманитарки для госпиталей, сюда привозят все из соседних городов.

«Почти 70 военных госпиталей пользуются гуманитарными грузами. Также по заявкам работают с войсковыми частями в Луганской области. Пусть наша работа приближает долгожданную победу», — отметил глава Заинского района Разиф Каримов.

Усилиями всех неравнодушных собрано все необходимое. Среди собранной гуманитарной помощи — продукты, одежда, одеяла, подушки, матрасы, медикаменты, костыли, для бойцов и многое другое. Каждый большегруз с пожеланиями хорошей дороги провожает актив города и жители Заинска.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлены Эльмирой Шабриной.

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