Заинск откроет автобусный марафон «Татарстан — республика достижений» в Нижнекамской зоне

19 февраля жители Заинского района станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане. Его участники рассказывают о достижениях страны, республики, районов. Панельная дискуссия состоится в районном Доме культуры «Энергетик».

Спикерами мероприятия в Заинском районе станут председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, депутат Госсовета РТ, генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания „Новый век“» Ильшат Аминов, заместитель главы Заинского муниципального района РТ Петр Уразайкин.

Иван Гущин расскажет о деятельности возглавляемого им ведомства. Всего под государственной охраной в Татарстане находится почти 6 тыс. исторических объектов, имеющих большое просветительское значение, объединяющих времена и поколения.

Особое внимание в деятельности Комитета уделено объектам, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это ансамбли Казанского Кремля и Успенского монастыря, Болгарский историко-археологический комплекс. В сентябре прошлого года в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Специалисты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия приняли активное участие в подготовке номинационного досье.

Заинский район принимает активное участие в реализации программ, в конкурсах и грантах. В 2023 году благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в городе построили крытый плавательный бассейн «Дулкын-Волна». В бассейне есть две чаши — большая на 6 дорожек и малая, зал подготовительных занятий, раздевалки с душевыми и санузлами, комнаты медсестры, тренерские, места отдыха для занимающихся, балкон на 50 зрительских мест, комнаты персонала.

Отремонтированы татарская гимназия имени Р.Ш. Фардиева, пищеблоки заинской школы №2, Верхнешипкинской школы. Из бюджета республики на это выделен 231 млн рублей. Также за 1,1 млн рублей обновили функциональную зону Нижнебишевской школы.

В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках программы «Доброшкола» в здании заинской школы №9 отремонтированы четыре учебных кабинета для специалистов, а также обновлена часть помещений.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году в селе Сарсаз-Багряж за 6,8 млн рублей построен фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает 335 человек; отремонтированы за 4,4 млн рублей ФАПы в селах Кабан Бастрык, Сарапала, Сармаш Баш, Старый Токмак, Средний Багряж, Дурт Мунча, Верхние Пинячи.

Также заинцы получили новые сети водоснабжения. Реконструкция сетей прошла по улицам Мишина, Ахметзянова, Механизаторов, Спортивная, Братская, Ударная, Кухарева. С 2021 года организована работа по программе догазификации без привлечения средств граждан. Сейчас заключено 288 договоров, газопровод доведен до 256 домовладений, подключено 202 дома. Подключение газа по программе проходило в 30 населенных пунктах.

В Заинске продолжаются работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по формированию комфортной городской среды. Всего за период действия проекта в городе благоустроены два общественных пространства, а в настоящее время ведутся работы в парке «Молодежный».

В рамках работы над проектом прошли встречи с архитекторами, общественностью и жителями. В итоге появились площадка с тренажёрами и гимнастическим комплексом, детский игровой городок, большая песочница для малышей. Установлены тротуары из брусчатки, спортобъекты, детские игровые комплексы и малые архитектурные формы. Парк получил новое освещение, скамейки и места для отдыха. Есть отдельные площадки для игры в баскетбол, катания на скейтах, велосипедах и скутерах. Благоустройство ведется с сохранением зеленого каркаса. Работа по благоустройству парка продолжится и в этом году.

В Татарстане реализуются более 100 различных республиканских и федеральных проектов и программ. Ключевыми являются национальные проекты, инициированные Президентом России. О достижениях Татарстана участники встречи смогут узнать на фотовыставке. Она сопровождает автобусный марафон в каждом районе. Гости увидят образ республики — успешного, благополучного, живущего в мире и согласии региона.

Встреча в Заинске завершится концертной программой от легендарного Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Марафон прошёл в Казанской, Закамской, Заволжской, Юго-Восточной зонах. Настало время Нижнекамской зоны. Автобусы достижений побывают в Заинске, Мамадыше и Елабуге. Город химиков — Нижнекамск — встретил марафон чуть ранее, 8 февраля. С 26 февраля тур достижений продолжится в Набережночелнинской зоне.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.