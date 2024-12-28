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Культура 28 декабря 2024 13:02

Зайниев станет директором театра Камала

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Зайниев станет директором театра Камала
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Должность директора театра Камала займет Ильгиз Зайниев. Ранее данным «храмом искусств» руководил Ильфир Якупов, который перейдет на должность первого замдиректора камаловского театра, сообщает «Миллирд. Татар».

Художественный руководитель театра кукол «Экият» займется административным руководством. Его пьесы и спектакли с успехом идут в репертуаре камаловского театра.

На должность директора Зайниева позвал главный режиссер театра Фарид Бикчантаев. Решение о кадровых перестановках приняли в связи с расширением деятельности и появлением новых направлений в развитии театра Камала.

Отмечается, что Зайниев – ученик Бикчантаева и в прошлом режиссер театра.

#театр камала #директор #новое назначение
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