Зайнап Фархетдинова примет участие в концерте-трибьюте Ильгама Шакирова

Ко дню рождения Ильгама Шакирова лейбл Yummy Music готовит полуторачасовой концерт, на котором прозвучат песни из репертуара легендарного артиста. О предстоящем событии на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали его организаторы.

Концерт состоится 17 февраля в Татарской государственной филармонии, начало запланировано на 19.00. Как заявляют инициаторы, в программу войдут песни из репертуара Ильгама Шакирова, народные песни и авторские произведения известных татарских поэтов и композиторов.

«На сцене филармонии выступят 13 ведущих музыкантов и солистов Казани. Среди них Ильгиз Шайхразиев, Эльвира Мифтахова и специальная гостья вечера — народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова», — рассказал генеральный продюсер татарского инди-лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров.

Он также напомнил, что программу-трибьют Ильгама Шакирова музыканты успели представить в прошлом году на площадке у озера Кабан и на фестивале «ДэртФест» в Казанском Кремле, а также большим концертом в ноябре в филармонии.

«Одна из особенностей концерта 17 февраля — эксклюзивная песня Ильгама Шакирова из утерянной его концертной записи, которую исполнит специальная гостья концерта Зайнап Фархутдинова», — добавил Ильяс Гафаров.

Народная артистка РТ Зайнап Фархутдинова заметила, что участие в программе помогло ей открыть для себя неизвестные до этого факты из творчества великого певца. Также она поделилась, что счастлива внести вклад в работу Yummy Music.

«Например, я не знала, что Ильгам Шакиров исполнял „Зимний романс”. Эта песня ассоциировалась у меня только с голосом Фидана Гафарова. Выступления Ильгама абыя сохранились в утерянных его концертных записях. В целом очень одобряю деятельность коллектива Yummy Music. У нас в Казани проживают очень разные народы. У каждого народа есть люди, которые, несмотря ни на что, остаются преданными родной культуре, знают ее, сохраняют. Наши татары, например, примут любимые мелодии своего народа в разных звучаниях. Думаю, в современных аранжировках наши песни сохранят свою национальную особенность. Проекты, которые могут представить наши песни в понятном для других культур звучании, исследуют эту тему, — очень нужны», — уверена народная артистка.

По словам художественного руководителя коллектива Yummy Music Band, композитора и саунд-продюсера Юрия Федорова, Yummy Music занимается поиском ответа на вопрос «Куда двигается татарская эстрада?».

«Я считаю, что сейчас татарская эстрада переживает очень хорошее явление. Сегодня у нас на эстраде наблюдается живой звук, синтез традиции и современной аранжировки, смешение стилей. Это прекрасно! Ильгам абый Шакиров был пропагандистом живого исполнения. На его трибьюте мы, объединив уникальный состав артистов с десятками музыкальных инструментов, представим торжество не искусственной, настоящей, живой музыки», — заявил он.

Автор материала — Регина Габдрахманова.