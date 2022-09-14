Зайнаб Фархутдинова: Песни ушедших исполнителей необходимо сохранить в фондах

Полюбившиеся народу песни уже ушедших из жизни артистов не стоит перепевать на новый манер — их всё еще слушают, они до сих пор близки людям именно в привычном звучании. Своим мнением народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова поделилась на встрече с журналистами в «Татар-информе».

«Мне молодые артисты тоже постоянно звонят, говорят, что хотели бы спеть ту или иную мою песню. На самом деле я не против. Надо дать песням новое дыхание. Но есть такие композиции, которые еще хочется слушать в том исполнении, в котором их нам подарили артисты предыдущего поколения. Есть песни уже ушедших от нас артистов, они близки нам в таком виде. Эти песни еще должны пожить в их оригинальном звучании. Я плохо воспринимаю, когда их перепевают по-другому», — объяснила свой взгляд на проблему певица.

Делать каверы на классику — сейчас достаточно распространенное явление, заметила артистка. «Что же мне делать? Соревноваться, делить песню с молодыми — не годится. Поэтому я постоянно в поиске, нахожу новые песни, делаю новые аранжировки, стараюсь петь вживую под инструментальное сопровождение. Но такой формат требует больших усилий. Однако я не стою на месте», — подчеркнула она.

Зайнаб Фархутдинова отметила, что выбирает песни, соответствующие ее нынешнему настроению, и исполняет их без искажений, в народной манере с использованием мелизмов.

«Я считаю, что записи уже ушедших от нас артистов должны сохраниться в фондах. Пусть в эфирах радио, телевидения будут отдельные часы для них. К ним надо постоянно возвращаться. Если мы эти песни исключим и сразу представим в новом исполнении, таким образом перешагнем через них, то это равносильно вырыванию страницы из истории. Поэтому хотелось бы, чтобы эти песни мы собирали и не теряли — как жемчужины. Знаковые песни в исполнении наших выдающихся артистов нам необходимо сохранить без искажений», — заключила певица.