Зайнаб Фархетдинова назвала «Татар-информ» авторитетным и ответственным СМИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова поздравила «Татар-информ» с 35-летием.

Ведущее информагентство республики регулярно освещает сферу культуры и искусства, поддерживает связь с представителями творческой сферы. Зайнаб Фархетдинова нередко становится героиней материалов, которые выходят в подразделении информагентства – газете «Интертат».

«Поздравляю от всей души! "Татар-информ" – это авторитетное и ответственное СМИ, с первых дней оно было интересным, широко освещающим все стороны жизни источником информации», – поделилась певица с корреспондентом «Татар-информа».

Фархетдинова отметила, что читает статьи и новости на сайте «Татар-информа». «Поскольку это интернет, удобно заходить, читать. Материалы отдельных авторов мне особенно нравятся», – сказала артистка.

Найти интересную тему, правильно раскрыть ее – задача не из легких, считает она. «Работа журналиста в целом нелегкая. Надо уметь привлекать читателя. Находить общий язык с собеседником, задавать уместные вопросы. Желаю только успехов!» – заключила она.