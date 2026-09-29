Займы и отсрочки: как продавцам маркетплейсов получить помощь после атаки БПЛА

Продавцы, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на склады маркетплейсов, могут получить отсрочку по налогам и льготные займы. Какая еще помощь доступна предпринимателям в Татарстане и как ее получить – в материале «Татар-информа».





Одной из главных мер поддержки продавцов маркетплейсов, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на склады, стали налоговые льготы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Налоговые послабления для селлеров стартуют автоматически

Одной из главных мер поддержки продавцов маркетплейсов, чьи товары пострадали при атаках БПЛА на склады, стали налоговые льготы. Они предоставляются автоматически после того, как маркетплейс передаст данные в Минэкономразвития России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала первый заместитель министра экономики РТ, директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

«Право на них имеют предприниматели с действующим договором с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ», чей ущерб превышает 5% доходов за 2025 год. Поддержка также распространяется на предпринимателей, зарегистрированных с 1 декабря 2025 года», – пояснила она.

Наталья Кондратова: «Налоговые льготы предоставляются автоматически после того, как маркетплейс передаст данные в Минэкономразвития России» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Налоговые послабления включают в себя следующие меры:

– отсрочку уплаты налогов и страховых взносов на 12 месяцев – по платежам с августа 2026 года по июль 2027 года (НДС, налог на прибыль, налог при УСН, НДФЛ для ИП, страховые взносы, включая взносы на травматизм);

– рассрочку платежа – продленные суммы уплачиваются равными долями (1/12 ежемесячно) без начисления процентов;

– приостановление выездных налоговых проверок – до 31 декабря 2026 года;

– продление сроков взыскания задолженности – на 6 месяцев.

Линара Бурханова: «Процедура получения миркозайма может занять всего один день при грамотном подходе» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан предлагает льготные займы для селлеров

В дополнение к федеральным мерам поддержки в Татарстане ввели собственные, добавила Кондратова.

«Реализуются два микрофинансовых продукта: «Приоритетный маркетплейс» (для пострадавших МСБ из приоритетных отраслей экономики) и «Маркетплейс» (для остальных субъектов МСБ, пострадавших от атак). Для получения микрозайма необходимо предоставить справку от ООО «РВБ», подтверждающую наличие ущерба», – подчеркнула она.

Как пояснила первый заместитель генерального директора НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» – руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурханова, работа в этом направлении уже находится в активной фазе.

«Сегодня мы одобрили первую заявку по новому продукту. Думаю, пока не все предприниматели знают о такой возможности, поэтому мы и собрались, чтобы рассказать о доступных мерах поддержки. Микрозаймы мы выдаем достаточно быстро», – отметила она.

По ее словам, процедура получения такого миркозайма может занять всего один день при грамотном подходе. Еще одна заявка находится на рассмотрении.

Пока льготные займы для селлеров доступны только предпринимателям, реализующим свою продукцию на Wildberries, но в ближайшее время в список включат и Ozon Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скоро региональные меры поддержки будут доступны и селлерам Ozon

Пока льготные займы для селлеров доступны только предпринимателям, реализующим свою продукцию на Wildberries, но в ближайшее время в список включат и Ozon.

«Мы сейчас запустили все изменения постановления. В ближайшее время Ozon будет включен в список», – сообщила Наталья Кондратова.

Пострадавших селлеров Татарстана также включили в перечень приоритетных проектов, для которых действует ставка за поручительство Гарантийного фонда РТ в размере 1%.

Получить информацию о действующих мерах поддержки бизнеса Татарстана можно по телефону Единого контакт-центра «Мой бизнес» 8 (843) 524-90-90.