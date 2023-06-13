Магдеев о трагедии с «Мистером Сидром»: «Столько народу отправили на тот свет!»

Наиль Магдеев заявил о необходимости постоянного и очень жесткого мониторинга деятельности всех участников организации летнего отдыха детей

Фото: nabchelny.ru

«Прошу, чтобы был идеальный порядок»

Необходим постоянный и очень жесткий мониторинг деятельности всех участников организации летнего отдыха детей, как самих учреждений, так и поставщиков услуг, в том числе организации питания, заявил Наиль Магдеев на традиционном совещании в мэрии.

«Заигрывать не надо! В течение каждой недели необходим жесткий надзор за организацией детского отдыха. Если кто-то будет вас поправлять – мы вас защитим. Отсутствие контроля приводит к трагическим последствиям. “Мистер Сидр” – для всех нас был уроком. Столько народу отправили на тот свет! Бизнес показал свою безответственность. Такие горькие уроки должны быть определенным напоминанием всем нам. Специально вас прошу, чтобы был идеальный порядок. Большая концентрация детей, высокая температура воздуха – продукты могут портиться… Эти моменты с пристрастием, пожалуйста, смотрите», – подчеркнул мэр.

Всего на территории города открыто 46 пришкольных лагерей и 44 лагеря труда и отдыха, сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина.

По ее словам, санитарно-эпидемиологические заключения получили все детские учреждения, сотрудники прошли обязательные медосмотры, сдали ПЦР-тесты, штат медсотрудников укомплектован на 100 процентов.

Всего на территории Набережных Челнов открыто 46 пришкольных лагерей и 44 лагеря труда и отдыха Фото: nabchelny.ru

«Детки должны быть заняты! Кто хочет работать – милости просим, готовы вам помочь!»

Чтобы дети могли определиться с профессией еще в школе, предприятия должны проводить профориентационные мероприятия – устраивать на работу молодежь во время каникул, приглашать на экскурсии. Такую задачу озвучил Наиль Магдеев.

«Все школьники должны побывать на автомобильном заводе, посмотреть этот гигант, эту красоту. Когда я прихожу туда, всегда посещает мысль – построили же заводище наши родители!» – поделился впечатлениями градоначальник.

Он отметил, что благодаря активной профориентационной работе градообразующего предприятия КАМАЗ многие топ-менеджеры подразделений – это выпускники образовательных заведений Набережных Челнов.

«Литейный завод, завод двигателей…Школьники должны это видеть, и появится желание работать здесь. Детки должны быть заняты. Все, кто хочет работать – милости просим, готовы вам помочь!» – резюмировал мэр.

Рустам Нугманов рассказал, что наиболее активно к программе промышленной диспансеризации подключились предприятия «КАМАЗ», «Табыш» и «Картонно-бумажный комбинат» Фото: nabchelny.ru

«Женщины более дисциплинированы и потому живут дольше»

Утверждение мэра о том, что забота о здоровье трудового коллектива – зона ответственности руководителя компании, прозвучало в ответ на отчет по прохождению диспансеризации среди сотрудников организаций и предприятий города.

По словам начальника управления здравоохранения Рустама Нугманова, наиболее активно к программе промышленной диспансеризации подключились предприятия «КАМАЗ», «Табыш», «Картонно-бумажный комбинат». Всего диспансеризацию за первые 5 месяцев этого года прошли 3 тыс. сотрудников компаний. В целом по городу – более 51 тыс. челнинцев. Причем, 61% – женщины, 39% – мужчины.

«Получается, женщины более дисциплинированы и поэтому живут дольше. Но ведь мужчина – глава семьи. Я прошу предприятия подключиться, обратить на эту тему внимание. От позиции руководителя предприятия, от отношения к своим коллегам, которые выполняют трудовые задачи, многое зависит. Беречь надо своих людей. В частности, создать условия и направить на диспансеризацию. Возможности есть – медицина в Челнах достойная», – обратился к присутствующим Наиль Магдеев.

В праздничных театральных постановках Сабантуя в Набережных Челнах в этом году примут участие более полутора тысяч артистов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Каждый участник Сабантуя должен получить подарок – это важно!»

Со словами благодарности обратился к присутствующим руководителям мэр города, говоря о подготовке к проведению «праздника плуга» в Набережных Челнах, который пройдет в городе 17 июня.

«Спасибо всем, кто вносит вклад в организацию развлекательных мероприятий, в приобретение призов. Каждый участник должен получить подарок – это важно!» – подчеркнул он.

Магдеев сообщил, что в этом году победитель состязания за звание абсолютного батыра кроме традиционного барашка получит автомобиль «Москвич».

«Борцовская школа у нас очень достойная. Надеемся, что наши борцы порадуют нас интересной борьбой! И погода, судя по прогнозу, будет хорошая», – сказал градоначальник.

В праздничных театральных постановках Сабантуя в Набережных Челнах в этом году примут участие более полутора тысяч артистов из числа студентов, школьников и участников городских творческих самодеятельных коллективов.

Популярная певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова станет хедлайнером челнинского «Сабантуя» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Хедлайнером челнинского «Сабантуя» станет Ильсия Бадретдинова

Заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов отметил, что в этом году развлекательная программа будет организована в течение всего дня – с 10 утра до 10 вечера на двух площадках: городском ипподроме и центральном майдане в парке «Прибрежный».

Для самых маленьких гостей будут подготовлены площадки малого майдана «Сказка» и «Деревенька», где пройдут различные спортивные состязания, игры и мастер-классы.

Изюминкой праздника станет выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ. Хедлайнером челнинского «Сабантуя» станет популярная певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова.

Завершится мероприятие праздничным фейерверком в 22 часа.

«В этот день в празднике будут участвовать творческие коллективы национальных общин города. И мы увидим в этот день во всей красе традиции, культуру нашего многонационального народа!» — подчеркнул мэр Челнов.