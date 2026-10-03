Зайцева завоевала третье золото чемпионата Европы по стендовой стрельбе

Фото: shooting-russia.ru

Российская спортсменка Варвара Зайцева завоевала золотую медаль в ските в дисциплине «соло» среди юниоров на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Афинах.

Для Зайцевой это третье золото текущего чемпионата Европы. Ранее она вместе с Ксенией Шуляк и Олесей Атаманенко победила в командном зачете среди юниорок, а также в паре с Кириллом Макаровым выиграла соревнования в смешанных дуэтах.

Чемпионат Европы в Греции стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.