ЗАГСы Татарстана провели мероприятия ко Дню беременных и Дню отца

В октябре Управление ЗАГС Кабинета министров РТ совместно с 47 отделами ЗАГС республики провело серию тематических мероприятий, приуроченных ко Дню беременных и Дню отца. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.

В Набережных Челнах будущие мамы встретились со специалистами комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие». В казанских ЗАГСах прошли тематические встречи «Разговор по душам» со студентками КНИТУ-КАИ и КИУ имени Тимирязева. «В восьми крупных роддомах республики прошли торжественные выписки новорожденных и консультации для беременных женщин», – отметили в пресс-службе.

В отделах ЗАГС Рыбно-Слободского, Сармановского, Лениногорского, Тукаевского, Новошешминского, Тетюшского, Мамадышского и Тюлячинского районов состоялись круглые столы с участием акушеров-гинекологов, педиатров центральных районных больниц и специалистов Социального фонда России. В ЗАГСах Альметьевска и Апастовского района были организованы мастер-классы по уходу за новорожденными и раздача информационных буклетов о здоровье мамы и ребенка, регистрации рождения и социальных выплатах.

В Азнакаеве в ходе проекта «Школа молодых родителей» беременным рассказали об истории колыбельной и ее влиянии на судьбу ребенка. В отделах ЗАГС Актанышского, Агрызского, Лаишевского, Заинского и Менделеевского районов будущие мамы встретились с психологами. В Мамадышском отделе ЗАГС организовали встречу с многодетными семьями и торжественное вручение удостоверения многодетной матери. В Арске специалисты центра занятости населения провели консультации по вопросам занятости и дополнительного обучения во время декретного отпуска.

Сотрудники ЗАГСов рассказали жителям Татарстана о государственной регистрации рождения малышей через суперсервис «Рождение ребенка», а также о возможностях интерактивного сервиса на информационно-аналитическом портале реестра ЗАГСа, который позволяет выбрать имя малышам.

В связи с празднованием Дня отца в отделах ЗАГСа состоялись открытые уроки с участием 15 отцов – участников специальной военной операции и 23 многодетных отцов. Экс-военнослужащие выступили перед учащимися школ и их родителями, рассказали о семейных ценностях, патриотизме и роли мужчин в воспитании будущего поколения. В ЗАГСах Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и Лениногорска в торжественной обстановке семьям вручили свидетельства о рождении детей.