ЗАГСы Татарстана и «Лига медиаторов» договорились помогать семьям при разводе

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Соглашение о сотрудничестве между Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан и Ассоциацией «Лига медиаторов Поволжья» подписано сегодня в Казани в Центре семьи «Казан». Медиаторы будут оказывать помощь семьям, находящимся на грани развода.

«Сегодняшнее соглашение имеет большое значение в вопросах помощи семьям. Медиативная помощь особенно важна в семейных отношениях, когда между супругами на стадии развода возникают конфликтные ситуации, споры, разногласия, недопонимание. И особенно это важно, когда решается вопрос: с кем останется жить ребенок или дети, какой будет порядок общения отдельно проживающего родителя, а также когда возникает вопрос раздела имущества и определения алиментов», – сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Эльвира Ахметова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Она отметила важность соблюдения и защиты прав несовершеннолетних детей в семье.

«Медиатор – нейтральный переговорщик, он не вмешивается в семейные процессы и не навязывает свои решения, помогает найти компромисс, выйти на диалог и выработать такое решение, которое устроило бы обе стороны», – добавила Ахметова.

В ходе реализации соглашения планируется проведение форумов, семинаров и других мероприятий по внедрению медиативных технологий в работу с семьями и урегулированию спорных моментов, возникающих в семьях во время разводов.

«Важный пункт данного соглашения – подготовка реестра сертифицированных специалистов-медиаторов, работающих в Татарстане, и их дальнейшее повышение квалификации», – подчеркнула Ахметова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Она также сообщила, что в Казани в прошлом году психологическую помощь получили около 300 семей.

Председатель Ассоциации «Лига медиаторов Поволжья» Олег Маврин заметил, что разрешать конфликты в семье нужно цивилизованно.

«Медиация – цивилизованный способ урегулирования конфликтов. Мы уже работаем 15 лет в Татарстане, популяризируем процедуру медиации. Медиация – эффективный, альтернативный судебному разбирательству способ. Когда семья находится в ситуации конфликта, в кризисе, люди принимают решение развестись. А за этим, как правило, стоят обиды, недопонимание, эмоции. Разрешать конфликты нужно, и как раз на помощь приходит медиация», – подчеркнул Маврин.