ЗАГСы РТ проконсультировали более тысячи жителей за неделю правовой помощи

Во время Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченной ко Дню любви, семьи и верности, ЗАГСы Татарстана проконсультировали более 1 тыс. граждан. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

Самой активной возрастной категорией участников консультаций стали граждане от 18 до 50 лет – 73%. Еще 26% обратившихся составляют граждане старше 50 лет. А в возрасте до 17 лет обратились за разъяснениями семь граждан.

Начальник Управления ЗАГС КМ РТ Эльвира Ахметова заметила, что такие акции очень важны, чтобы помочь людям разобраться в сложных юридических вопросах. Это также помогает повысить правовую грамотность населения.

«Когда люди получают разъяснения из первых рук, они лучше понимают свои права и обязанности. В рамках правовой недели проводятся не только приемы, но и разъяснительные мероприятия, раздают памятки – это системная работа по просвещению», – заявила Ахметова.

Она добавила, что особое внимание на консультациях оказывается семьям участников специальной военной операции. Также в фокусе внимания – многодетные и малоимущие семьи, опекуны. Акция делает квалифицированную помощь доступнее, создается удобный формат общения.

Неделя правовой помощи – часть системной работы государства по укреплению института семьи и сохранению традиционных ценностей. Она нацелена на то, чтобы сделать правовую поддержку ближе к людям, снизить барьеры при решении семейных вопросов и укрепить доверие к институтам, которые помогают семье. В этом году она прошла в с 6 по 12 июля.