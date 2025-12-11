news_header_top
Общество 11 декабря 2025 16:32

ЗАГС вручил паспорта кадетам школы-интерната имени Бориса Кузнецова

Паспорта в торжественной обстановке вручили учащимся кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Мероприятие было приурочено ко дню Героев Отечества. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

кадеты

Фото: © пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ

Участники встречи выслушали гимны России и Татарстана. Паспорта кадетам вручили начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова и командир мотострелкового взвода, участник специальной военной операции, исполнительный директор союза ветеранов СВО Казани Эльнур Фатхуллин.

«Паспорт – не только удостоверение личности, но и свидетельство готовности служить Родине, беречь ее историю и укреплять будущее», – отметила Эльвира Ахметова, обращаясь к молодым людям.

На торжественной церемонии присутствовали гости из Управления ЗАГС Свердловской области, приехавшие в Казань по обмену опытом. Для участников мероприятия и гостей прозвучало музыкальное поздравление от победителя республиканского конкурса «Балкыш» Валерия Фекляева.

кадеты

Фото: © пресс-служба ЗАГСа Кабмина РТ

