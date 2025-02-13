ЗАГСы Татарстана запускают акцию «Нашим героям» в поддержку участников СВО

Управление ЗАГС Кабмина Татарстана совместно с органами ЗАГС муниципальных образований запустили проект «Нашим героям» в поддержку участников СВО. В рамках акции молодожены, регистрирующие брак в преддверии Дня защитника Отечества, будут подписывать поздравительные открытки военнослужащим.

«Акция "Нашим героям", организованная органами ЗАГС республики – это выражение глубокой благодарности за преданность и смелость, с которыми участники СВО сегодня выполняют свои боевые задачи защищая Родину, свою семью, близких и родных. Сегодня наши доблестные земляки – отцы, сыновья, братья сражаются на страже нашего мира, спокойствия и будущего», – отметила глава ведомства Эльвира Ахметова.

«В преддверии Дня защитника Отечества мы вместе с молодоженами хотим донести им теплые слова поддержки и рассказать о том, как мы гордимся нашими героями», – добавила она.

Первые открытки уже подписали новоиспеченные супруги Кутузовы, Логиновы, Якуповы, Большаковы. Молодожены с большой радостью и ответственностью приняли участие в акции и отметили доблестный труд бойцов СВО, благодаря которому молодежь может учиться, работать и создавать семьи.