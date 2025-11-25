ЗАГС Татарстана зафиксировал рост браков и снижение числа разводов

Фото: пресс-служба ЗАГСа

За 10 месяцев этого года в Татарстане зарегистрировали 21 040 браков, что на 1,6% больше аналогичного периода прошлого года. Особой популярностью у молодоженов пользуются зеркальные даты. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Управлении ЗАГС Кабмина РТ.

«У молодых пар особенно популярна традиция связывать себя узами брака в запоминающиеся даты. В 2025 году внимание уделяется 25 числу каждого месяца. Так, сегодня, 25.11.2025 года, зарегистрировались несколько молодых пар», – сообщили в пресс-службе.

Для многих влюбленных зеркальные числа становятся символом симметрии, отражающей гармонию двух сердец. Эти числа воспринимаются как знаки судьбы, которым предрешено стать счастливыми и удачными, добавили в пресс-службе. Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова прокомментировала возросшую популярность свадеб в зеркальные даты.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию, когда молодожены все чаще предпочитают регистрироваться в зеркальные даты. Предполагаем, что эта тенденция отражает желание придать важному событию дополнительную значимость и красоту. Мы видим, насколько трепетно будущие супруги относятся к выбору даты. Зеркальная дата – это красиво, но самое главное в семейной жизни – взаимопонимание, доверие и поддержка друг друга», – отметила она.

В Управлении ЗАГС Кабмина РТ отметили, что в республике снижается число разводов. Так, за 10 месяцев этого года их стало на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.