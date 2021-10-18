ЗАГС: Татарстан лидирует в ПФО по основным демографическим показателям

Татарстан в ПФО остается одним из лидеров по основным демографическим показателям — рождению детей и заключению браков. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина на дискуссионной площадке в ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани.

«В Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению числа расторжений браков, что характерно и для Татарстана. За год число разводов выросло на 10%, но этот показатель не столь критичен. Большинство разводов — 80% происходит по решению судов. Зачастую выносятся заочные решения, когда супруги не присутствуют, либо присутствует один из супругов. На мой взгляд, подобная практика недопустима», — сказала она.

Нигматуллина отметила, что «тренд снижения численности населения в нашей стране, к сожалению, сохранится в ближайшие годы». Чтобы переломить негативные тенденции в экономике и социальной сфере, нужно зафиксироваться на основных моментах жизни людей. Это сохранение здоровья, развитие социальной сферы и образования, укрепление института семьи, подчеркнула она.

На дискуссионной площадке, организованной в ТРО ВПП «Единая Россия» в Казани, общественные эксперты обсудили вопросы поддержки семей и детей. В частности, были затронуты проблемы многодетных, приемных и молодых семей.