ЗАГС сообщил о намерении запустить суперсервис «Утрата близкого человека»

Суперсервис «Утрата близкого человека», разрабатываемый в России, должен помочь родственникам умерших людей, минимизировав их хождение по ведомствам. О его разработке рассказала сегодня начальник Управления внедрения и развития системы ЗАГС Главного научно-инновационного внедренческого центра Венера Гумарова на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ в Казани.

«Соответствующая дорожная карта в данный момент проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами. Планируется, что сервис с технической стороны будет работать аналогично суперсервису о рождении. К нам в систему будет поступать электронный медицинский документ о смерти и электронное заявление, на основании которых ЗАГС сможет создать запись акта о смерти без личного присутствия заявителя», — проинформировала она.

Принимавшая участие в работе коллегии заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила важность создания в стране специального сервиса по сопровождению людей в последний путь.

«Нам нужно его реализовать в Российской Федерации, чтобы все люди ощущали заботу о себе и своих близких», — подчеркнула она.