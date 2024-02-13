ЗАГС: самому возрастному жениху из Татарстана 88 лет, а невесте - 81 год

Молодые люди из Татарстана не торопятся вступать в брак, а после свадьбы не спешат с рождением ребенка. Такую статистику озвучила сегодня на брифинге в Казани начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

«За прошлый год мы зарегистрировали более 127 тыс. актов гражданского состояния. Татарстан, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в семейно-демографичексом развитии среди регионов ПФО. По данным Татарстанстата, в Татарстане родились 36 тыс. детей. Темпы снижения замедлились по сравнению с 2022 годом. Это является положительным результатом реализации дополнительных мер поддержки материнства и детства, введенные в нашей стране по инициативе Владимира Путина», - сказала она.

Из общего числа детей, рождение которых было зарегистрировано, 39,2% - первенцы, 33,6% - вторые дети, 19,5% - третьи и почти 8% - четвертые и пятые дети. Чаще всего татарстанцы становились родителями в возрасте 25-29 лет.

«Наблюдаем который год увеличение количества татарстанцев, которые становятся родителями в 35-39 и старше 40 лет. Как и прежде Татарстан - лидер в Поволжье по числу семейных союзов, в прошлом году их у нас более 25 тыс. Возраст самого взрослого жениха составил 88 лет, он из Альметьевска, а самой возрастной невесте исполнилось 81 год», - констатировала Нигматуллина.

По данным спикера, после регистрации брака молодые пары не всегда стремятся придти еще раз в ЗАГС, чтобы зарегистрировать рождение ребенка. В прошлом году своим правом воспользовались только 18% молодых супругов.