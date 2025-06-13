Ахметова: «Татар-информ» остается верным ключевым принципам журналистики

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова поздравила информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием.

«В современном мире, когда мы сталкиваемся с огромным потоком информации, правдивость и точность важны не меньше, чем оперативность. ИА "Татар-информ" долгие годы остается верным этим ключевым принципам журналистики», – сообщила она.

«Татар-информ» – не только ресурс по предоставлению актуальной, оперативной и достоверной информации о жизни Татарстана, агентство выступает в роли организатора информационного сопровождения самых разнообразных социально значимых мероприятий, проводимых в республике, считает Ахметова.

«Отдельное спасибо вам за большую работу по освещению и продвижению темы семейных ценностей. Вы формируете целостную, объективную картину о происходящих событиях, подаете пример высочайшего профессионализма и твердой приверженности принципам журналистской этики. Желаю коллективу агентства оставаться профессионалами высокого уровня, успехов в нелегком, очень важном и интересном труде на благо процветания республики», – сказала Ахметова, обращаясь к коллективу «Татар-информа».