Количество многодетных семей в РТ возросло в 2,3 раза за 12 лет

Фото: prav.tatarstan.ru

Количество браков увеличивается, а число разводов сокращается - таков главный итог Года семьи в Татарстане. По статистике, браки распадаются чаще через 10-15 лет, о чем стоит всерьез задуматься. Об этом заявила сегодня на брифинге заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Основные статистические данные за 11 месяцев привела начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

«В Год семьи браки заключили более 22 тыс. пар. За последние пять лет Татарстан является лидером в ПФО по числу зарегистрированных семейных союзов на тысячу человек населения», – сообщила она.

Фото: prav.tatarstan.ru

Активный возраст вступления в брак у мужчин составляет 25-29 лет, а у девушек - 18-24 года. 70% заявлений в этом году было подано на едином портале госуслуг. Число разводов при этом упало на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 11 месяцев зарегистрировано 12 тыс. разводов. От общего числа молодоженов, вступивших в семейный союз в этом году, 0,6% пар его расторгли.

«За последние два года статистика такова, что чаще расторгают браки пары, прожившие вместе в зарегистрированном браке 10-19 лет. Если говорить о возрастном диапазоне, то наибольшее число женщин расторгают брак в 40-49 лет», – уточнила Ахметова.

Она призвала задуматься о том, почему люди в среднем возрасте принимают такое решение.

«Нам нужно заниматься не только молодыми парами, но и [работать] с этой возрастной категорией. Должна быть выстроена комплексная работа с психологами и общественными организациями», – считает спикер.

Фазлеева заметила, что к цифрам нужно относиться внимательно. Ведь расторгать семейные союзы могут пары, заключившие брак в предыдущие годы.

«Возраст 10-15 лет для семей становится важным, значимым этапом, когда, возможно, нужна помощь друзей, которые не дадут развалиться браку, помощь близких», – подчеркнула Фазлеева.

Напоследок она сообщила позитивную новость. Оказывается, за последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане выросло с 24,4 тыс. до 55,7 тыс. или в 2,3 раза. В республике также увеличивается число рождений четвертых и последующих детей в семьях.