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Общество 27 марта 2025 15:41

ЗАГС РТ рассказал о рождении восьмого ребенка в семье жителей Молвино

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Восьмой ребенок родился у жительницы Зеленодольского района Татарстана. Рождение малыша зарегистрировано в перинатальном центре Зеленодольска, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Новорожденного нарекли Мирославом. У него есть четыре брата – Данил, Арсений, Савелий и Никита, а также три сестры – Дарья, Яна и Виктория», – рассказали в пресс-службе.

Многодетная семья Болдыревых из села Молвино – основатели одного из благотворительных фондов республики. Свидетельство о рождении ребенка Анастасии Болдыревой вручила главный специалист отдела ЗАГС исполкома Зеленодольского района Лейля Хабирова.

#ЗАГС РТ #ребенок #новорожденные #многодетные семьи
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