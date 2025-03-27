ЗАГС РТ рассказал о рождении восьмого ребенка в семье жителей Молвино

Восьмой ребенок родился у жительницы Зеленодольского района Татарстана. Рождение малыша зарегистрировано в перинатальном центре Зеленодольска, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Новорожденного нарекли Мирославом. У него есть четыре брата – Данил, Арсений, Савелий и Никита, а также три сестры – Дарья, Яна и Виктория», – рассказали в пресс-службе.

Многодетная семья Болдыревых из села Молвино – основатели одного из благотворительных фондов республики. Свидетельство о рождении ребенка Анастасии Болдыревой вручила главный специалист отдела ЗАГС исполкома Зеленодольского района Лейля Хабирова.