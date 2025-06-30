ЗАГС РТ пригласил татарстанцев к участию в конкурсе «Полистаем семейный альбом»

Республиканский конкурс «Полистаем семейный альбом» запустит Управление ЗАГС Кабмина РТ 8 июля. Мероприятие пройдет при поддержке Раиса РТ. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Принять участие в нем могут все желающие жители республики. Конкурс пройдет по шести номинациям, возрастных ограничений нет. Мы просим татарстанцев рассказать нам интересные, красивые и теплые истории знакомства их родителей, бабушек и дедушек о том, как проходили свадьбы, какие есть семейные традиции», – рассказала она.

Конкурс проходит по номинациям «Интересная история знакомства», «Необычная свадьба моих родителей», «Моя большая и дружная семья», «Семья – хранитель традиций», «Душа в душу: самый долгий брак» и «Родина начинается с семьи».

Оценивать работы в сентябре будет компетентное жюри. Победители получат денежные призы. Истории с фотографиями нужно будет выложить в соцсетях и выслать на электронную почту Управления ЗАГС Кабмина РТ.