ЗАГС РТ назвал самые популярные месяцы и даты регистрации браков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самыми популярными месяцами для регистрации брака в Татарстане стали июль и август, 30% браков в 2025 году пришлись на них. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«Наибольшее количество браков зарегистрировано 25 июля (всего 434) и 8 августа (383 брака). Становится популярным регистрировать браки в дни таких государственных праздников, как День России, День Республики Татарстан, День народного единства», – отметила она.

Второй год в регионе проводится одновременная регистрация брака 45 пар Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным Ахметовой, второй год в регионе проводится одновременная регистрация брака 45 пар – по одной паре от каждого муниципалитета республики. «Это и есть позитивный пример популяризации семейных ценностей и статуса семьи. Отрадно, что в созданных в 2024 году 45 семьях уже появились на свет 18 детей», – добавила она.

В работе коллегии принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции России Роман Рябый.