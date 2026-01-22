ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане уделяется первостепенное внимание вопросам поддержки семей и созданию условий, чтобы люди могли уверенно планировать свое будущее. В регионе предоставляется 65 мер социальной поддержки, строятся детские сады, школы, спортивные площадки, поликлиники. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«Татарстан демонстрирует положительную статистику многодетности. В республике проживает порядка 59 тыс. многодетных семей. В шести семьях родился десятый ребенок, в трех семьях – 11-й, в двух семьях – 12-й, а в одной семье – 14-й малыш», – рассказала она.

Стабильно 25–29 лет – активный возраст материнства в Татарстане. Возраст отцовства также не изменился – это 30–34 года. Самой возрастной мамой стала 57-летняя жительница республики, родившая второго ребенка, а самым возрастным отцом оказался 64-летний житель Татарстана.

«Из новорожденных детей 51% – мальчики, а 49% – девочки. Самый крупный ребенок, мальчик весом 5 килограммов 800 граммов, родился 1 сентября прошлого года, на свет появилось 298 двойняшек», – сказала Ахметова.

Она отметила, что 32% рождений зарегистрировано через единый портал государственных услуг посредством суперсервиса рождения ребенка.