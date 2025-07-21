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Общество 21 июля 2025 16:23

ЗАГС РТ на празднике Питрау открыл «Поляну знакомств»

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«Поляну знакомств» организовали Управление ЗАГС Кабмина РТ и отдел ЗАГС Мамадышского района на республиканском празднике Питрау. Эта локация стала одной из самых популярных среди молодежи и не только. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Люди, находящиеся в поиске своей второй половинки, заполнили анкеты и изучили анкеты других участников. Гости также вступили в Телеграмм-канал для знакомств "Таныш булыйк". Локация собрала желающих познакомиться разных возрастов», – рассказали в пресс-службе.

поляна знакомств

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Всего было заполнено более 100 анкет, часть из них гости праздника оставили в соцсетях. К каждой заполненной анкете прилагалось «волшебное предсказание», которое обязательно должно сбыться, отмечают организаторы необычной локации.

#ЗАГС РТ #праздник #демография
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