ЗАГС РТ на празднике Питрау открыл «Поляну знакомств»

«Поляну знакомств» организовали Управление ЗАГС Кабмина РТ и отдел ЗАГС Мамадышского района на республиканском празднике Питрау. Эта локация стала одной из самых популярных среди молодежи и не только. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Люди, находящиеся в поиске своей второй половинки, заполнили анкеты и изучили анкеты других участников. Гости также вступили в Телеграмм-канал для знакомств "Таныш булыйк". Локация собрала желающих познакомиться разных возрастов», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Всего было заполнено более 100 анкет, часть из них гости праздника оставили в соцсетях. К каждой заполненной анкете прилагалось «волшебное предсказание», которое обязательно должно сбыться, отмечают организаторы необычной локации.