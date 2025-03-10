ЗАГС РТ 100 лет хранит сведения о записи актов гражданского состояния татарстанцев

Сведения о записи актов гражданского состояния жителей Татарстана хранятся в ЗАГСах до передачи их в архивные учреждения в течение 100 лет. В День архивов, который отмечается в России 10 марта, в Управлении ЗАГС Кабмина РТ в рассказали о значимости сохранения архивных сведений.

«День архивов значим для работников ЗАГСов, так как их деятельность неразрывно связана с архивными документами. Ежедневно книги записей актов гражданского состояния пополняются новыми записями, хранятся в ЗАГСах до передачи их в архивные учреждения в течение 100 лет, начиная с 1926 года. ЗАГС регистрирует самые важные и значимые события в жизни каждого человека. Книги записей актов гражданского состояния содержат информацию обо всех важных этапах в жизни человека. В них отражается история семей, а из этого складывается история всего государства», - сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС кабмина РТ.

Специалисты ЗАГСа, ведущие архивный фонд, выполняют кропотливый труд по учету, обработке, хранению и поддержанию записей в актуальном состоянии.

«Наша задача – бережно относиться к прошлому, добросовестно трудиться сегодня и в сохранности передать документы будущему поколению», - подчеркнули в пресс-службе.