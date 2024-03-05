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ЗАГС: Пять лет Казань удерживает лучший показатель по соотношению браков и разводов в ПФО
На протяжении пяти последних лет Казань прочно удерживает лучший показатель по соотношению «брак – развод» среди городов-миллионников Приволжского федерального округа. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В этот году у нас повышенное внимание к парам, которые находятся на грани развода. В первую очередь, это оказание психологической помощи, в городе активно работает центр „Доверие“. Более 78% расторжений баков происходит по решению судов. Очень важно, чтобы судебная бракоразводная процедура не была формальной и скоротечной. Необходимо, чтобы в ней участвовали лично оба супруга. Особое внимание планируется уделить досудебному урегулированию конфликтов между супругами, а также психологической поддержке пар, которые испытывают кризис в отношениях», — сказала она.
По данным Управления ЗАГС Казани, в 2023 году в городе разводов стало меньше на 5,3% по сравнению с 2022 годом. Всего за год брак расторгли 5 тыс. пар.
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