ЗАГС: Пять лет Казань удерживает лучший показатель по соотношению браков и разводов в ПФО

На протяжении пяти последних лет Казань прочно удерживает лучший показатель по соотношению «брак – развод» среди городов-миллионников Приволжского федерального округа. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В этот году у нас повышенное внимание к парам, которые находятся на грани развода. В первую очередь, это оказание психологической помощи, в городе активно работает центр „Доверие“. Более 78% расторжений баков происходит по решению судов. Очень важно, чтобы судебная бракоразводная процедура не была формальной и скоротечной. Необходимо, чтобы в ней участвовали лично оба супруга. Особое внимание планируется уделить досудебному урегулированию конфликтов между супругами, а также психологической поддержке пар, которые испытывают кризис в отношениях», — сказала она.

По данным Управления ЗАГС Казани, в 2023 году в городе разводов стало меньше на 5,3% по сравнению с 2022 годом. Всего за год брак расторгли 5 тыс. пар.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи. Церемония его открытия прошла 23 января в Москве. Участвовавшая в ней молодая пара из Татарстана, ранее зарегистрировавшая свой брак на ВДНХ, зажгла огонь «семейного очага» и привезла его в Казань. Затем огонь «семейного очага» из Центра семьи «Казан» был передан в 12 регионов ПФО.