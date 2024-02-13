ЗАГС Татарстана объяснил, как брак влияет на продолжительность жизни мужчин

Продолжительность жизни холостяков из Татарстана меньше, чем у семейных мужчин. Кроме того, одинокие люди подвержены стрессам. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Казани начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

«Неженатые мужчины, к сожалению, живут меньше и страдают хроническими заболеваниями, подвержены стрессу. Поэтому я настоятельно рекомендую мужчинам, которые еще не вступили в брак, воспользоваться этой возможностью и сделать свою жизнь гораздо счастливее, уютнее и комфортнее», – сказала она.

За прошлый год ЗАГСы Татарстана зарегистрировали более 127 тыс. актов гражданского состояния. Татарстан, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в семейно-демографическом развитии среди регионов ПФО. По данным Татарстанстата, в регионе за год родились 36 тыс. детей.