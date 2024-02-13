Управление ЗАГС назвало красивые даты для регистрации брака в 2024 году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Молодые люди из Татарстана, которые хотят зарегистрировать брак в 2024 году, часто останавливают выбор на зеркальных датах. Второй по популярности вариант – даты, связанные с общественно-политическими событиями. Об этом сообщила на брифинге в Казани начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина.

«Выбрать дату регистрации можно заблаговременно, за год. Очень популярны для торжественной регистрации брака красивые даты. В этом году это 24-е число каждого месяца, а также 4 апреля (4.04.2024). В этом году популярно 17 марта – день выборов Президента России. Можно потом всей семьей пойти на избирательный участок», – отметила она.

Спикер добавила, что в этом году для регистрации браков открыто 30 августа – День Республики Татарстан. Это тоже памятное событие – эта дата пользовалась популярностью и в прошлом году.