ЗАГС: На протяжении ряда лет Казань лидирует по показателю рождаемости в ПФО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 2023 год Управлением ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 19,3 тыс. детей, что на 610 малышей больше, чем годом ранее. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина на пресс-конференции в «Татар-информ».

«За 2023 год Управлением ЗАГС Казани составлено 52,9 тыс. актовых записей, и из них самое большое количество составляет рождение малышей - 37 %. За год на свет появились 19,3 тыс. детей, что на 610 малышей больше, чем в 2022 году», — сообщила она.

Спикер отметила, что Казань остается лидером по количеству зарегистрированных актов рождения детей в Приволжском Федеральном округе.

«Мы на протяжении нескольких лет удерживаем лидирующие позиции по рождаемости в ПФО. Молодые люди видят, какое оказывается им внимание. Это новые перинатальные центры, детсады, меры господдержки, развитие инфраструктуры», — сказала Студеникина.

Молодые родители активно пользуются суперсервисом «Рождение ребёнка», который позволяет получить свидетельство о рождении малыша автоматически, без посещения ЗАГСа. В прошлом году им воспользовались более 7 тыс. жителей республики.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи. 23 января в Москве состоялась торжественная церемония открытия Года семьи в России с участием Владимира Путина, на которой молодая пара из Татарстана, ранее зарегистрировавшая свой брак на ВДНХ, зажгла огонь «семейного очага» и привезла его в Казань. Огонь «семейного очага» из Центра семьи «Казан» был передан в 12 регионов ПФО и сейчас находится в Набережных Челнах, а далее будет передан в районы республики.