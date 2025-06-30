ЗАГС Казани рассказал, какие даты пользуются особой популярностью у молодоженов

Более 23600 браков зарегистрировано за прошлый год в Татарстане. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По количеству зарегистрированных браков Татарстан – в числе первых в ПФО. Кроме того, в республике отмечается низкое количество разводов», – отметила она.

Ахметова добавила, что пары стремятся регистрировать свои браки в красивые даты, потому что верят, что это «сыграет положительную роль» в их жизни.

По данным начальника Управления ЗАГС Казани Елены Студеникиной, в День семьи, любви и верности, 8 июля, в Казани будет зарегистрировано 64 брака. Кроме того, молодые люди хотят зарегистрировать брак в зеркальные даты, много желающих оформить отношения в День республики, 30 августа, в государственные праздники.

Оказывается, что в казанскую «Чашу» приезжают, чтобы зарегистрировать браки, жители других регионов и городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярка, Мурманска. Также стали пользоваться популярностью браки в национальных традициях.