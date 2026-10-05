ЗАГС и КГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве в семейной политике

Соглашение о сотрудничестве между Управлением ЗАГСа Кабмина РТ и Казанским государственным энергетическим университетом подписано сегодня в Казани. Документ подписями скрепили начальник Управления ЗАГС Эльвира Ахметова и ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

«Сегодня исторический день не только в жизни нашего города, но и республики. Этот день войдет в историю всей страны. Восьмой созыв Госдумы принял закон, в соответствии с которым студенческая семья получила особый законодательный статус. Мы провели в КГЭУ семинар для ПФО, на котором обсуждали, что такое студенческая семья и что нужно сделать, чтобы в годы студенчества ребята не боялись создавать семьи и чтобы семейные пары были счастливыми», – сообщила перед подписанием соглашения депутат Госдумы РФ восьмого созыва Татьяна Ларионова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Она отметила, что подписываемое соглашение направлено на то, чтобы семейных студенческих пар становилось больше, и чтобы каждая пара была непременно счастливой.

После подписания соглашения ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов призвал собравшихся в зале молодых людей жениться и выходить замуж вовремя.

«Запомните – самый лучший выбор – в молодости. Лучше не будет. Берегите себя и свою половинку всю жизнь», – отметил Абдуллазянов.

Начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова заострила внимание на важности семейных ценностей, повышении демографии, преемственности поколений.

«Важно сделать акцент на «амбассадорах семьи». Это волонтеры, главные предшественники, которые будут продвигать семейные ценности в массы», – сказала Ахметова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Она добавила, что в республике разработаны разные проекты, направленные на сохранение и поддержку семьи.

Подписанное соглашение закрепляет взаимодействие сторон в образовательной, научной, информационной и просветительской деятельности, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и развитие семейной политики. Ключевые направления сотрудничества предусматривают проведение совместных мероприятий – конференций, семинаров, конкурсов и концертов. Кроме того, предусмотрена организация практической подготовки студентов КГЭУ в сфере регистрации актов гражданского состояния, семейного права и семейной политики.