«Загрязнитель платит»: на нацпроект «Экология» пошло 34 млрд рублей штрафов нарушителей

В 2022 году более 6 тыс. нарушителей получили штрафы за несоблюдение природного законодательства. Выплаченные ими более 34 млрд рублей были направлены в бюджет — на реализацию национального проекта «Экология», рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с Премьер-министром РФ Михилом Мишустиным.

Как напомнил глава Правительства, по поручению Президента России Владимира Путина установлено правило «нарушитель платит». Поэтому средства, взысканные по штрафам за нанесение вреда окружающей среде, направляются на ее оздоровление.

«Несмотря на то что мы снижаем административные барьеры и больше 6 тыс. проверок отменили, поскольку мораторий на проверки действует, — лица, допустившие загрязнения, существенные нарушения, влекущие за собой вред природе и здоровью человека, конечно, несут ответственность», — подчеркнула Радионова.

По ее словам, в 2023 году удовлетворено более 350 исков за подобные правонарушения, взыскано порядка 7,5 млрд рублей ущерба.

«Главное, что средства, которые он платит, идут на ликвидацию того вреда, который он нанес природе и, конечно, качеству жизни людей. Очень важно продолжать держать этот вопрос на контроле», — подчеркнул глава правительства.